В Египте ликвидировали двух террористов, причастных к нападению на христиан-коптов

В труднодоступном гористом районе провинции Асьют в Египте сотрудники МВД страны при поддержке военных ликвидировали двух террористов, которые были причастны к нападению на автобус с христианами-коптами в начале ноября текущего года.

После ликвидации 19 членов банды, совершившей нападение на христианских паломников, оставшиеся боевики спрятались в пустыне напоминает РИА Новости. Силовики смогли разыскать и уничтожить их. Было изъято большое количество оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов.

В начале ноября группа неизвестных обстреляла автобус с христианами, которые направлялись в Монастырь Святого Самуила, расположенный в провинции эль-Минья в Египте. Тогда семь человек погибли и 12 получили ранения. Полиция по горячим следам смогла уничтожить 19 боевиков, причастных к нападению.