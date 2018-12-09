Полиция Англии предполагает "российский след" в гибели еще нескольких людей

Правоохранители Великобритании получили новые данные, на основании которых предполагают "российский след" в гибели ряда людей, в результате чего их смерти переквалифицируются как "подозрительные". Среди них могут быть гибель Скота Янга и Александра Перепеличного.

В сентябре заместитель главы МВД Великобритании Бен Уоллас заявил, что британским следователям не удалось обнаружить признаков подозрительных смертей в делах, которые связаны с предполагаемым "российским следом".

По данным издания The Times, теперь подразделение Скотланд-Ярда, которое занимается расследованием дела Скрипалей, получило новую информацию, доказывающую, что целью русских киллеров могли быть и другие.

Как уточняется, сотрудники российской разведки приезжали в страну и покидали ее приблизительно в то время, когда произошли подозрительные смерти. Их причина не была установлена, и они являются очень подозрительными.

Правоохранительные органы Великобритании переквалифицируют некоторые смерти как "подозрительные" и снова обратятся к свидетелям, передает РИА Новости.