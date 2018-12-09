Генпрокуратура: в России стали брать взятки на 10 процентов чаще, чем в 2017 году

В 2018 году в России стали брать взятки на 10 процентов чаще, чем в 2017 году. Лидируют по показателям Москва, Подмосковье и Кубань. Такие данные сообщает Генеральная прокуратура в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.

Международный день борьбы с коррупцией отмечается в воскресенье, 9 декабря. В этот день 15 лет назад была открыта для подписания Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. Государства, подписавшие документ, обязаны объявить уголовным преступлением взятки, отмывание коррупционных расходов и хищение бюджетных средств.

По данным портала правовой статистики crimestat.ru, относящегося к Генпрокуратуре РФ, в период с января по октябрь был зарегистрирован 3171 случай получения взятки. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года (2899 случаев), рост составил 9,4 процента.

Больше всего случаев получения взятки было зафиксировано в Москве и Ростовской области, также в ТОП-5 попали Московская область, Челябинская область и Краснодарский край.

По информации Генпрокуратуры, с января по октябрь текущего года было совершено 27 143 преступления коррупционной направленности – это на 1,9 процента больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, передает РИА Новости. Представители ведомства объяснили небольшой рост растущей выявляемостью, антикоррупционной пропагандой и ужесточением законодательства. Также у Генеральной прокуратуры появилась возможность осуществлять проверки в отношении бывших государственных служащих в течение шести месяцев с момента их увольнения.

При этом в общей массе преступности удельный вес коррупционных преступлений остается небольшим – 1,6 процента.