Из-за ареста финдиректора Huawei послов Канады и США вызвали в МИД КНР
Замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн призвал власти США немедленно аннулировать ордер на арест финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, арестованной 1 декабря в аэропорту канадского Ванкувера. Действия американской стороны китайский дипломат назвал "бесцеремонным нарушением законных прав гражданина Китая, крайне омерзительным по своей природе".
Пекин выражает решительный протест и настоятельно призывает США "обратить внимание на серьезность позиции КНР" — немедленно скорректировать свои ошибочные действия и аннулировать ордер на арест Мэн Ваньчжоу. Об этом, передает РИА Новости, Лэ Юйчэн заявил срочно вызванному в китайский МИД американскому послу Терри Брэнстеду. В МИД Китая был также вызван посол Канады в Пекине — ему выразили протест и предупредили о возможных серьезных последствиях, если задержанная топ-менеджер Huawei не будет немедленно освобождена.
Мэн Ваньчжоу, дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя, была задержана в аэропорту Ванкувера по запросу прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка. США требуют ее экстрадиции в связи с подозрением в нарушении режима американских торговых санкций в отношении Ирана, передает "Интерфакс".
Президент США Дональд Трамп во время его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине 1 декабря еще не знал об аресте Мэн Ваньчжоу в Канаде по запросу Вашингтона. Об этом рассказал телеканалу Fox News глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу.
По словам Кудлоу, он "может однозначно заявить", что американский президент об этом не знал и узнал гораздо позже. Расследование правоохранительных органов США в отношении Huawei, по словам экономического советника Трампа, ведется уже давно, главным образом американским Минюстом. По материалам следствия, финдиректор Huawei "посредством ряда финансовых сделок нарушала антииранские санкции", уточнил экономист.
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