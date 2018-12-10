Погромы в Париже. "Русский след" с французским акцентом

Около 135 человек пострадали в Париже за минувшие выходные, причем два десятка из них - полицейские, заявил в эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК Антон Лядов. Следующая крупная протестная акция планируется в субботу, 15 декабря.

Массовые протесты сопровождаются столкновениями с полицией, погромами и поджогами автомобилей, разрушениями магазинов и банков. По словам Антона Лядова, полицейские пострадали от булыжников и камней, которые летели в их сторону, а протестующие — от слезоточивого газа и резиновых пуль. Одна из таких пуль даже прилетела в каску Антона.

Корреспондент отметил, что гнев протестующих направлен именно против богачей. "Больше всего доставалось крупным торговым сетям и офисам банков. Сейчас большая часть парижских витрин уже восстановлена. В течение недели не планируется крупных протестных акций", — уточнил Лядов.

Между тем западные СМИ и СБУ настаивают на "русском следе" в парижских погромах. Свою причастность к этому прокомментировал французский аналитик Ксавье Моро, развернувший во время протестных акций флаг ДНР. "Я это сделал с целью показать, что происходит сейчас во Франции. Тысячи храбрых людей вышли на улицы ради спасения страны, спасения экономики. Движение "желтые жилеты" — это антимайдан, оно спонтанно и автономно. Ни Трамп, ни США, ни госдеп, ни Лавров не пришли с пирожками. Я был в движении "желтые жилеты" и еще буду, пока у власти Макрон", — подчеркнул Моро. Кроме того, активист рассказал, что недавно был в Донбассе на выборах главы республики и обещал своим друзьям показать флаг ДНР.

Ксавье Моро имеет двойное гражданство — Франции и России: "Я никогда не скрывал, что я — активист прорусский и профранцуз. И очень горжусь быть гражданином самой великой страны. Моя жена и мои дети тоже имеют двойное гражданство. Поэтому не надо искать "русский след" и начинать такое расследование. Пусть СБУ со мной свяжется, и я расскажу, что я увидел в Донбассе," — заключил Ксавье Моро.

Протесты во Франции начались 17 ноября, участники акций используют отличительный знак — желтый жилет. Первоначально "желтые жилеты" выступали против повышения цен на бензин, а затем стали выражать недовольство социальным положением в стране.

По данным мэрии Парижа, убытки только за 1 декабря составили 3-4 миллиона евро, а федерация автоперевозчиков Франции объявила об убытках в 400 миллионов евро из-за блокады дорог.