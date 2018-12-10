Помочь застрявшим на Хайнане туристам пытаются Ростуризм, Минтранс и Росавиация

Полторы тысячи российских туристов никак не могут вернуться домой из Китая. На острове Хайнань застряли клиенты турфирмы "Жемчужная река". Из-за гигантского долга компании перевозчик "ИрАэро" приостановил полеты. В Ростуризме экстренно ищут решение проблемы. Решения пока нет.

- Зубные пасты, щетки — чемоданы не разбираем, ждем!

Сотни туристов по всей России все еще ждут вылета на китайский остров Хайнань. Им долго говорили, что рейсы всего лишь перенесли на другую дату.

"В аэропорту уже представитель компании сказал: ребят, к сожалению, все рейсы отменены. Но вы сидите на чемоданах, все прояснится", — рассказывает Оксана Шевченко из Екатеринбурга.

- Пусть скажут, какие таблетки нам нужно принимать.

А это город Хайкоу — врачи помогают российской туристке, которая потеряла сознание после многочасового ожидания в аэропорту.

- Вот такой дурдом здесь творится!

Жители Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Самары, Уфы — популярный китайский курорт третьи сутки не могут покинуть около полутора тысяч россиян. Вот туристы из Казани.

- Паники пока нет, но настроения у всех упаднические, потому что людям нужно на работу.

"Позвольте еще раз поблагодарить вас за искреннее удовольствие лицезреть столько позитивных, радостных людей", — говорит коммерческий директор туроператора "Жемчужная река" Евгений Косинков.

На шумной корпоративной вечеринке руководство туроператора "Жемчужная река", отправившее туристов на пляжи Хайнаня, делится большими планами.

"Наша компания поставила для себя цель достичь одного миллиона туристов на острове Хайнань в год", — говорит Косинков.

На самом деле "Жемчужная река" задолжала партнерам из иркутской авиакомпании "ИрАэро" больше 160 миллионов рублей.

"Мы заблаговременно оповестили Росавиацию, Минтранс, Ростуризм и саму "Жемчужную реку", что приостанавливаем полеты", — рассказал первый заместитель генерального директора авиакомпании "ИрАэро" Владимир Панфилов.

Специалисты считают, что прекращать полеты перевозчик не имел права.

"В соответствии с российским законодательством турист не может быть заложником во взаимоотношениях двух субъектов хозяйствования", — говорит директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.

Уже больше четырех часов в Москве продолжается совещание с участием представителей Ростуризма, Минтранса и Росавиации. По предварительным данным, туристов начнут вывозить из Китая уже завтра.