Черышев попал в заявку "Валенсии" на игру Лиги чемпионов против "МанЮнайтед"

Российский полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев оказался в заявке своей команды на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщил официальный сайт "летучих мышей".

Встреча группы H между испанским и английским клубами состоится 12 декабря и пройдет в Валенсии на стадионе "Месталья".

Напомним, что Черышев восстановился после травмы в начале декабря и сыграл за "Валенсию" в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Эбро".