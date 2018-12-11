Накопительная часть пенсии заморожена до 2021 года. Соответствующий закон, продлевающий заморозку, подписан президентом России Владимиром Путиным.

Пенсионный фонд при учете взносов на обязательное пенсионное страхование будет исходить из того, что они целиком идут на финансирование страховой части пенсии, передает РИА Новости. Закон касается россиян, родившихся позже 1967 года и добровольно подавших в ПФР заявление о формировании накопительной пенсии.

С 2014 года шесть процентов от зарплаты россиян, отчисленные в накопительную часть пенсии, идут на выплаты тем, кто находится на пенсии в настоящий момент. До этого этими отчислениями можно было распоряжаться самостоятельно, либо формируя собственные пенсионные накопления, либо передавая в страховую часть, увеличивая тем самым баллы для расчета своей страховой пенсии. За время заморозки накопительной части пенсии бюджет России сэкономил порядка двух триллионов рублей, отмечает министр труда и соцзащиты Максим Топилин.