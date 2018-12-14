Украинская провокация: Москва ответила на ультиматум Вашингтона

Оснований для нарушения хода следствия по делу нарушивших российскую госграницу украинских военных моряков нет. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так Песков отреагировал на заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Джон Болтон подчеркнул: из-за задержания украинских моряков встреча президентом США и России Дональда Трампа и Владимира Путина невозможна. В чем в Кремле согласились с американским помощником по нацбезопасности, так это в том, что значимость возврата Украине ее кораблей и моряков не сопоставима с важностью обсуждаемых на российско-американском саммите вопросов, сообщает ТАСС.

Переговоры Путина и Трампа важны для международной безопасности и стабильности, добавил Дмитрий Песков, вопрос возврата трех украинских катеров и их экипажей в данном случае не настолько значим.

То, что американцы выставляют России условия и ультиматумы по встрече президентов России и США – свидетельство того, что в Вашингтоне не хотят встречи Путина и Трампа, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Если бы в Вашингтоне хотели такой встречи, то она бы уже состоялась.

В качестве примера подобного американского поведения Пушков привел КНДР. Даже наличие и испытание ядерного оружия у официального врага США, которой числится Северная Корея, не помешало Дональду Трампу встретиться с Ким Чен Ыном.

Здесь же Вашингтон цепляется за абсолютно несостоятельный повод, чтобы заявить о невозможности встречи с главой российского государства, подчеркнул Пушков. По его мнению, ясно, что российско-американские отношения зашли в полный тупик.

В Москве сразу после задержания двух украинских бронекатеров и буксира ВМС Украины в Керченском проливе, которые пытались "скрытно прорваться" из Черного в Азовское море, назвали провокацией, который президент Украины Петр Порошенко устроил для повышения своего рейтинга перед мартовскими президентскими выборами и для ввода военного положения в 10 украинских областях на 30 дней. Еще одним результатом этой провокации стала отмена запланированной в Буэнос-Айресе встречи Трампа и Путина на G20. В пользу версии о провокации свидетельствует то, что переход украинских кораблей из Одессы в Мариуполь сопровождали два офицера Службы безопасности Украины.