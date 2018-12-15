Из-за сильного пожара на подстанции столица Венесуэлы осталась без света

На подстанции "Ла-Оркета" в венесуэльском штате Арагуа произошел сильный пожар. В результате штат Сулия и центральная часть Венесуэлы, включая Каракас, остались без света.

В настоящее время пожар потушен, передает РИА Новости. Персонал подстанции вместе с пожарными занят восстановлением энергоподачи.

Ранее крупная авария, связанная с энергетической отраслью, произошла в Венесуэле в середине ноября, ровно месяц назад.

Во многих штатах часто наблюдаются перебои с энергоснабжением. В стране вводятся планы экономии электричества. Президент страны Николас Мадуро обвиняет в этих проблемах заговорщиков и правых.