Из 168 задержанных в Париже 112 взяты под стражу

168 человек задержаны в ходе топливных протестов "желтых жилетов" во французской столице, 112 из них взяты под стражу. Об этом сообщает телеканал BFMTV в своем "Твиттере".

Ранее полиция применила против демонстрантов газ и водометы. В ходе столкновений была ранена в лицо журналистка RT. Всего, по данным полиции, пострадали семь человек.

Стоит отметить, что не все манифестанты избрали путь жесткой конфронтации. Так, к полиции вышли женщины в красных кофтах и продемонстрировали сотрудникам правопорядка оголенную грудь.

Протесты в Пятой республике начались 17 ноября. "Желтые жилеты" критикуют власти за рост цен на топливо и налоги, призывая уйти в отставку "президента богатых" Эммануэля Макрона.