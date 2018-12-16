"Редакция требует крови": BBC ищет "российский след" во французских протестах

Журналистка телеканала "Би-Би-Си" призналась, что редакция требует от сотрудников предоставить любые доказательства так называемого российского вмешательства в протесты "желтых жилетов" во Франции. В переписке с корреспонденткой Sputnik France журналистка поинтересовалась, "наваривается" ли русский бизнес на демонстрациях.

Редакция "Би-Би-Си", по ее словам, "требует крови". В ответ ей сказали, что россиян на протестах не было, передает телеканал "Россия 24".

Ранее в Министерстве иностранных дел Франции заявили, что расследуют якобы причастность России к акциям протеста. В Кремле назвали это клеветой и подчеркнули, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств.

Расследование, которое ведется во Франции, чтобы установить причастность России к протестам "желтых жилетов", — это продолжение тренда на обвинение России во всех проблемах, заявил неделю назад зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

А в российском посольстве в Лондоне назвали политическими играми заявления о причастности России к загадочным смертям в Великобритании бизнесменов Александра Перепеличного и Скота Янга. По мнению российских дипломатов, это делается, чтобы отвлечь внимание от проблем в стране, в частности, от Brexit.

В ноябре британская The Times назвала российский мультипликационный сериал "Маша и Медведь" инструментом "кремлевской пропаганды" и "мягкой силы" России. Маша, по словам критиков, ведет себя решительно и по-путински. Глава создавшей этот популярный мультсериал студии "Анимаккорд" Дмитрий Ловейко заявил, что воспринимать такую версию можно только с большой долей иронии, а в посольстве России в Лондоне предложили британцам создать "антимультипликационный центр" для борьбы с анимационными проявлениями "кремлевской пропаганды".