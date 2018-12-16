Стало известно, кто нападал с ножом на женщин в Нюрнберге

Задержанный накануне в немецком Нюрнберге мужчина, подозреваемый в трех случаях нападения с ножом на женщин — гражданин Германии, который был ранее судим. По данным немецкого таблоида Bild, подозреваемого зовут Даниэль Г., ему 38 лет, он не имеет постоянного места жительства.

Мужчину задержали во время патрулирования, обнаружив при нем нож с 14-сантиметровым лезвием. На оружии были обнаружены следы крови самого подозреваемого и его жертв. Все трое пострадавших остаются в больнице.

В досье подозреваемого — 18 судимостей. В 2002 году был приговорен к одному году лишения свободы за изнасилование, был также судим за мошенничество и оскорбления, в марте этого года приговаривался к штрафу за преступления, связанные с наркотиками. На момент совершения преступления он находился под надзором правоохранителей. Обвинения против него Даниэль Г. следователям никак не прокомментировал.