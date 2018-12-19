Сайт Навального "Умное голосование" заблокирован за нарушения со сбором персональных данных

За нарушение правил сбора и хранения персональных данных заблокирован сайт Алексея Навального "Умное голосование". Это решение 19 декабря принял Таганский суд Москвы после предварительной обеспечительной блокировки сайта Роскомнадзором.

Деятельность интернет-ресурса признана незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, сообщает ТАСС. Роскомнадзор, защищая права неограниченного круга лиц, призвал суд заблокировать как сам сайт, так и его зеркальные копии. Суд привлек к иску в качестве третьего лица Алексея Навального, а также оператора данных сайта "Страна приливов". Также был подан иск против компании Gandi SAS, которая является регистратором доменного имени сайта 2019.vote. Это обычная практика в подобных делах.

Представители Роскомнадзора заявили, что наличие на сайте 2019.vote сервисов Google Analitics и "Метрика" подтверждает, что сайт проводил сбор в том числе и персональных данных посетителей сайта, на которое согласие читатели сайта не давали. Юрист Роскомнадзора добавил, что администрированием сайта занимается Алексей Навальный. Правда, эта информация нигде не указана.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство приняло решения о блокировке сайта после обращения граждан. Жалобы от граждан на неправомерную обработку сайтом 2019.vote персональных данных начали поступать с конца ноября. РКН проверил их. И его эксперты пришли к выводу, что на сайте не прописана политика конфиденциальности, а форма согласия на обработку персональных данных не соответствует установленным законом требованиям.

РИА Новости поясняет, что сайт "Умное голосование" был создан в ноябре 2019 года для объединения голосов избирателей "за сильнейшего из кандидатов" на выборах против оппонентов от партии "Единая Россия".

На этом сайт действительно проводился сбор данных пользователей, которые они сами оставляли, заполняя созданную форму.