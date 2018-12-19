Эксперты "ПОРА" обсудили создание в Арктике территорий с преференциальными режимами

18 декабря 2018 года в офисе Экспертного центра "Проектный офис развития Арктики" состоялся дискуссионный клуб на тему "Территории с преференциальными режимами в Арктической зоне РФ: проблемы и перспективы". Модераторами выступили эксперт "ПОРА" по государственно-частному партнерству Александр Воротников и координатор программ "ПОРА" Александр Стоцкий.

Открывая заседание, Воротников сказал, что в настоящее время уже наработано множество инструментов развития Арктики, среди которых выделяются территории опережающего социально-экономического развития (ТОРы), опорные зоны развития (ОЗР) и минерально-сырьевые центры (МСЦ).

В Якутии в настоящее время действует индустриальный парк "Кангалассы". О его работе, а также в целом о преимуществах ТОРов для развития региона сообщил его генеральный директор Дмитрий Борисов.

Первый заместитель директора Департамента Инжиниринга ТОР Корпорации развития Дальнего Востока Мария Перова рассказала, что сейчас в регионе находится 18 ТОРов, результаты деятельности которых – создание новых рабочих мест и осуществление инвестиций. Отдельное внимание она уделила ситуации в Свободном порту Владивосток.

Валерий Чупров, представляющий Национальный институт систематических исследований проблем предпринимательства, отметил, что для Арктики наиболее актуально создание опорных зон развития, но необходимо законодательное наполнение их механизма.

Заместитель генерального директора АО "Корпорация Развития Камчатки" Александра Баленко рассказала об опыте по созданию ТОР "Камчатка", о его преференциях с точки зрения налоговой и административной поддержки и конкурентных преимуществах. Эксперт считает данный инструмент полезным для региона, хотя многие резиденты данного ТОРа ожидают создания инфраструктуры, подведения дорог и электричества.

Исследователь и преподаватель курсов по предпринимательству и инновациям в МГУ и Стенфорде, директор Российского представительства Международной ассоциации "Тройной спирали" Татьяна Поспелова сообщила о роли вузов в развитии инновационных территориальных кластеров. По ее мнению, сейчас сложно определить, какой вид кластера можно создать в Арктике, возможно, это будет распределенная сеть высших учебных заведений.

По словам советника управляющего директора Консорциума "Леонтьевский центр" Владислава Марача, наиболее перспективными отраслями в Арктике для кластерного подхода являются туризм, традиционные ремесла и рыболовство. Однако для развития этих отраслей необходимо наличие инфраструктуры, в первую очередь транспортной.

Рафаэль Шабаев, советник Управления стратегического развития, государственного управления и региональной политики, Аналитический центр при Правительстве РФ, выступил с рядом предложений по совершенствованию налоговых и таможенных инструментов социально-экономического развития Арктики.

В завершении мероприятия Александр Воротников отметил, что в целом территория Артике оптимальна приспособлена для создания ТОР и других преференциальных режимов. Это и историческое "очаговое" развитие промышленности на Крайнем Севере, и наличие моногородов , а также существующие и возникающие минерально-сырьевые МСЦ , которые в будущем также могут быть преобразованы в ТОР. А ТОР дают возможность формировать актуальные направления развития промышленной политики в муниципальном образовании, с учетом региональных приоритетов.

В мероприятии также принял участие специалист постоянного представительства Красноярского края при правительстве РФ Дмитрий Скирдо, эксперт направления пространственного развития ЦСР Сергей Никифоров, директор Высшей школы общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Сергей Кулик, старший преподаватель Высшей школы общественных наук Гуманитарного института СПбПУ Екатерина Самыловская.