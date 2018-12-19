Фигурист Воронов пропустит чемпионат России из-за травмы

Двукратный чемпион страны в мужском одиночном катании фигурист Сергей Воронов не примет участия в национальном первенстве, которое пройдет в Саранске с 20 по 23 декабря. Об этом заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

"Сергей Воронов получил травму, поэтому количество участников в мужском одиночном катании сократилось", – цитирует Горшкова РИА Новости.

Напомним, что Воронов был единственным представителем России в мужском одиночном катании в Финале Гран-при, который состоялся в Ванкувере. Российский фигурист занял на финальных соревнованиях шестое место.