МИД РФ: Киев по сути признался в подготовке новой провокации в Керченском проливе

Заявление секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБУ) Александра Турчинова о подготовке нового прохода судов Украины через Керченский пролив абсолютно безответственно и призвано усугубить ситуацию.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя заявление Турчинова о том, что Киев снова готовит рейд своих кораблей через Керченский пролив.

Захарова назвала намерения властей Украины провокацией, подчеркнув, что заявление секретаря СНБУ свидетельствует о том, что данный стиль является фирменным для нынешнего официального Киева.

Ранее Турчинов объявил о том, что военные моряки страны вновь попробуют прорваться из Черного моря в Азовское без разрешения российской стороны и призвал принять участие в походе представителей других стран и представителей международных организаций, в частности, ОБСЕ. Он пояснил, что цель рейда заключается в том, чтобы не дать России захватить Азовское море.

25 ноября малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" из состава украинских ВМС попытались без разрешения РФ пройти через Керченский пролив в украинский порт в Азовском море. Их с применением оружия остановили морские пограничники ФСБ РФ.

Суда были задержаны, а экипаж в составе 24 моряков, арестован, этапирован в Москву и помещен в СИЗО "Лефортово". Им инкриминируется незаконное пересечение государственной границы России.

В Киеве назвали произошедшее войной и ввели в ряде областей Украины военное положение.

В Москве объяснили Керченский инцидент низким рейтингом нынешнего президента Украины Петра Порошенко, перед предстоящими выборами в стране, подчеркнув, что прорывом в Азовское море руководили два сотрудника Службы безопасности Украины.