Экспертное управление Рады отклонило закон о переименовании УПЦ

Депутаты Верховной Рады Украины нарушили Конституцию страны. Рада приняла закон об изменении названия религиозных организаций, но делать этого не могли. К такому выводу пришло экспертное управление украинского парламента. Рада приняла закон, который может лишить Украинскую православную церковь его исторического названия. Ей запретят называться "украинской". Это предложение внес депутат от фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко. После принятия закона депутаты еще и подрались в Раде.

Парламентские эксперты подчеркивают, что депутатские нововведения недостаточно мотивированы и аргументированы, п также выходят за рамки положения статьи 35 украинской Конституции и закон "О свободе совести и религиозных организациях". Принятый Радой закон ограничивает осуществление права на свободу мировоззрения и вероисповедания, что возможно только в экстремальных ситуациях — в интересах охраны гражданского порядка, здоровья и морали населения или защиты прав и свобод других людей. Правда, решение экспертного управления обязательного характера не имеет, отмечает ТАСС.

В тексте закона написано, что он вступает в силу с момента опубликования. Принятый закон должен еще подписать президент Украины Петр Порошенко.

Украинская Конституция предполагает, что церковь и религиозные организации на Украине должны быть отделены от государства. Кроме того, государство не должно вмешиваться в их деятельность. Еще одно нарушение Основного закона Украины: все религии, вероучения и религиозные организации равны перед законом, он запрещает устанавливать преимущества или ограничения одной религии, вероучения или религиозной организации относительно других.

Верховная рада 20 декабря 2018 года обязала Украинскую православную церковь (УПЦ) указать в названии принадлежность к РПЦ.

А вот законопроект об изменении юрисдикции религиозных общин, который может лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) ее храмов, Рада отложила. Этот документ может предоставить прихожанам право менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как на Украине, так и за ее пределами.

Авторы законопроекта считают, что это обеспечит представителей религиозных общин правом на сознательный выбор и свободную и беспрепятственную смену подчиненности религиозным центрам.

В канонической Украинской православной церкви опасаются: если этот законопроект примут, то Киев может лишить ее храмов.

Глава украинского государства Петр Порошенко 15 декабря в Киеве провел так называемый объединительный религиозный собор. На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, которых в УПЦ назвали раскольниками и отстранили от служб.

Итогом собора стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. Он намеревается 6 января получить от Константинопольского патриарха Варфоломея в Стамбуле томос об автокефалии. На церемонию в Турцию планируют приехать президент Порошенко и глава Верховной рады Андрей Парубий.