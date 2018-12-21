Трамп приказал Пентагону подготовить план вывода 7 тысяч военных из Афганистана

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отдал приказ Пентагону подготовить план вывода порядка 7 тысяч американских военных из Афганистана. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как уточняется, речь идет приблизительно о половине воинского контингента США в стране. В настоящее время в Афганистане находятся около 14 тысяч американских военнослужащих, передает ТАСС. На вывод 7 тысяч могут потребоваться несколько месяцев, информируют источники.

По данным CNN, Трамп принял решение еще во вторник, 18 декабря. Как сообщает издание The Wall Street Journal, вывод американских военных из Афганистана начнется в течение нескольких недель.

19 декабря Дональд Трамп объявил о решении начать вывод войск США из Сирии, мотивировав это тем, что победа над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России) в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой в стране находились вооруженные силы США. По информации американских официальных лиц, на вывод войск численностью более 2 тысяч человек потребуется от 60 до 100 дней.