Генассамблея ООН не приняла резолюцию России по договору о ракетах

Генеральная Ассамблея ООН не поддержала проект резолюции A/73/L.70 о сохранении в силе и соблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как передает "Интерфакс", проект поддержали 43 представителя, 46 высказались против и 78 воздержались. По уставу Организации Объединенных Наций для одобрения подобных проектов необходимо одобрение двух третей голосов.

Перед голосованием заместитель полномочного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что отказ от ДРСМД может иметь серьезные последствия для всего мира.

В свою очередь, представитель США заявил, что будет голосовать против резолюции, поскольку де, России постоянно нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Американского представителя перед голосованием поддержали Польша и Украина, которые согласились с мнением Вашингтона о якобы имеющих место нарушениях ДРСМД со стороны Москвы.

В свою очередь, представители Австрии, Белоруссии и Китая выступили за сохранение Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, отметив, что Европа, не будучи участницей документа, извлекла из него немалую пользу за 30 лет его действия.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года.