Классика не в тренде: чиновники предложили музыкальным школам сменить формат

Устарело ли классическое музыкальное образование? Нужен ли детям Шостакович? И чему вообще теперь будут учить в музыкальных школах? Эти вопросы сейчас обсуждают все москвичи, которые имеют хотя бы отдаленное отношение к музыке. Поводом стало выступление чиновницы Департамента культуры столицы, которая намерена излечить школы от "кризиса смыслов". Помимо смены программ в качестве лекарства предложено заочное тестирование учителей.

Калачикова могла бы стать пианисткой, так как закончила Академию имени Гнесиных, но к фортепьяно теперь садится спиной. Екатерина Андреевна не музыкант — чиновница. Вся ее критика против системы музыкального образования буквально обрушилась на детские школы.

- Если ничего не делать, то это рано или поздно просто исчезнет. Это огромный кризис смыслов.

Как штатная единица Департамента культуры Екатерина Андреевна ищет новые смыслы в программе обучения.

"Мы сейчас находимся на той стадии, когда мы пытаемся понять, про что это должно быть, и как это должно выглядеть сегодня в той ситуации, когда государство не говорит и вряд ли когда скажет, что вот это вот история про вот это", — пытается объяснить Екатерина Калачикова, руководитель дирекции образовательных программ Департамента культуры Москвы.

Классика, по мнению Калачиковой, безнадежно устарела. Досталось даже Шостаковичу.

"Во время Великой Отечественной войны, в блокаду Ленинграда люди переживали самые яркие эмоции в тот момент, когда играла 7 симфония Шостаковича. Вряд ли мы сейчас можем представить такую ситуацию, что какое-то наше эпохальное событие — например 11 сентября, условно говоря даже — оно же переживается под другую музыку", — утверждает Екатерина Калачикова, руководитель дирекции образовательных программ Департамента культуры Москвы.

- А под какую музыку переживается теракт 11 сентября 2001 года?

- В том числе, и под рэп, и под Бьенсе, и под Jay-Z переживалось 11 сентября.

"Тема седьмой симфонии Шостаковича воплотила всю мощь, весь дух народа в ту страшную пору. Разве это не нужно современному человеку?" — говорит Владимир Демидов, директор Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Владимир Демидов с Шостаковича плавно переходит на Баха. Классическая музыка звучит как ответ чиновнице. Она будоражит, успокаивает, поднимает до небес. Это чувствуют даже маленькие дети.

Из этого музыкального училища, а при училище есть и школа, вышли многие известные музыканты. Здесь учился и Мстислав Ростропович.

"Музыкальное образование интересно тем, что оно двигает сознание человека, а мы хотим от этого отказаться в пользу каких-то треш-культур", — возмущается Владимир Демидов, директор Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Преподаватель одной из столичных музыкальных школ Наталья Бутенко высказывания Калачиковой возмутили. Она обратилась к ней с открытым письмом.

"Вот эти корни, школу, которые сейчас существуют, она предлагает обрубить, обрезать. На этом что-то новое построить. Но это новое еще никак не отработано", — объясняет Наталья Бутенко, преподаватель детской музыкальной школы.

В поисках новых смыслов педагоги детских школ искусств теперь по-новому проходят аттестацию. Им устраивают компьютерное тестирование. Вопросы иногда ставят в тупик: "Как принимают на работу педагогов в Финляндии?" или "Какая система образования в Сингапуре?" Калачикова объясняет: таким образом проверяют общий уровень культуры. Журналисты решили и ей задать несколько культурных вопросов.

- Кто из композиторов написал музыку к киносценарию Владимира Маяковского "Барышня и хулиган"?

- К сожалению, я не знаю ответа на этот вопрос.

- Кто из композиторов создал первую русскую национальную оперу?

- Смотрите, про блиц-опрос, я хочу вам сказать, что у нас, в отличие от вас, есть четыре варианта ответа. И, как правило, в самом вопросе содержится уже подсказка к этому варианту ответа.

- Это уже угадайка какая-то, а не блиц-опрос.

- Вам это не нравится? Нам кажется, что это вполне гуманно по отношению к педагогам.

Тестирование проходят не все, а значит, педагоги будут увольняться, школы закрываться. Воспитанием детей будет заниматься улица. Видимо, в этом и есть новый смысл.