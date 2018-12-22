При взрыве в Могадишо погибли журналисты, ранен заммэра

Число жертв взрывов, которые прогремели в субботу, 22 декабря, в столице Сомали Могадишо, достигло 16, передает РИА Новости со ссылкой на местную полицию. Ранее сообщалось о 15 погибших. В числе жертв теракта — трое сотрудников базирующегося в Лондоне телеканала Universal. Кроме того, при взрывах ранения получили более 20 человек, среди них — заместитель мэра Могадишо.

Машина со взрывчаткой подорвалась в центре Могадишо у КПП рядом с Национальным театром у президентского дворца, после этого прогремел еще один взрыв. Как заявили в полиции, целью атаковавшего был пропускной пункт у заднего входа во дворец.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка сомалийских исламистов "Аш-Шабаб" (запрещена в России). Это радикальная исламистская группировка, она имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.