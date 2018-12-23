Объявлен состав российской команды на чемпионат Европы по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России определилась с составом спортсменов, которые будут представлять нашу страну на чемпионате Европы. Соревнования пройдут в Минске с 21 по 27 января.

Состав команды был определен тренерским советом и утвержден исполкомом федерации по итогам чемпионата России, который 22 декабря завершился в Саранске.

В мужском одиночном катании выступят чемпион мира Максим Ковтун, а также Михаил Коляда и Александр Самарин.

В соревнованиях спортивных пар Россию будут представлять Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Среди танцевальных дуэтов на чемпионат Европы попали Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, а также Софья Евдокимова/Егор Базин.

В женском одиночном катании тренерскому совету пришлось сделать сложный выбор. На предстоящий турнир не отобрались чемпионки мира Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Вместо них в Минске выступят Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова.