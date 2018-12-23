Бобровский и Панарин принесли "Коламбусу" победу над "Нью-Джерси"

В Ньюарке матчем между "Нью-Джерси Дэвилз" и "Коламбус Блю Джекетс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. "Пиджаки" сумели добиться в гостях "сухой" победы со счетом 3:0. Главным героем встречи стал вратарь "Коламбуса" Сергей Боровский, не пропустивший ни одной шайбы.

Россиянин отразил все 38 бросков по своим воротам и оформил второй в нынешнем сезоне "сухарь". Форвард "Джекетс" Артемий Панарин отметился в этой встрече заброшенной шайбой и голевой передачей.

"Коламбус" обошел в турнирной таблице Западной конференции "Бостон Брюинз", заняв пятое место с 46 очками после 36 игр. "Нью-Джерси" остался на последней строчке с 31 баллом после 35 встреч.