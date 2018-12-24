В Пермском крае 24 декабря объявлено днем траура в память о погибших на шахте строителях

24 декабря объявлено в Пермском крае днем траура в память о погибших строителях на шахте "Уралкалия" в Соликамске.

В понедельник в регионе будут приспущены флаги Пермского края и Российской Федерации. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить все развлекательные телепередачи и мероприятия.

Девять строителей погибли в результате задымления, возникшего утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия". Пятеро из них были жителями Пермского края, трое – Башкирии, один – Красноярского края, напоминает агентство "Интерфакс".

Все очаги возгорания в стволе шахты удалось ликвидировать 23 декабря. Тела погибших были подняты на поверхность с глубины в 362 метра.

В воскресенье, 23 декабря, семьи погибших начали прибывать в Соликамск. У проходной предприятия появился временный мемориал, куда люди приносили гвоздики, детские рисунки.

Президент России Владимир Путин в связи с аварией на шахте выслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Пермского края Максима Решетникова. Также он поручил принять все необходимые меры, чтобы оказать помощь семьям погибших. А следственным органам президент поручил разобраться с причинами, приведшими к гибели людей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким строителей, погибших в результате инцидента на шахте в Соликамске, и пообещал помощь федеральных властей.

Руководство компании "Уралкалий" пообещало выплатить по 3 миллиона рублей семье каждого погибшего. Губернатор региона сообщил, что подписаны распоряжения касательно выплат семьям погибших в размере 1 миллиона рублей. Власти Башкирии планируют выплатить семьям трех погибших строителей – жителей республики – по 1 миллиону рублей.

ФГУП "Управление строительства – 30", ведущее работы на шахте "Уралкалия" в Соликамске, сообщило, что оплатит похороны погибших горняков и окажет единовременную помощь каждой семье погибшего в размере 2 миллионов рублей. Также на каждого погибшего будет осуществлена страховая выплата в районе 1 миллиона рублей.

Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту случившегося статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек". Дело передали на расследование в центральный аппарат СК РФ. В качестве подозреваемых задержаны четверо работников компании-подрядчика.

24 декабря будет создана специальная комиссия для расследования обстоятельств ЧП, в которую войдут представители Ростехнадзора и всех профильных служб.

Ранее сообщалось, что, по информации МЧС, возгорание возникло из-за строительных работ, а не в результате вспышки метана в руднике.