Суд в Крыму уточнил срок ареста украинских моряков

Верховный суд Крыма уточнил срок заключения украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива.

Командир дивизиона вспомогательных судов капитан 3-го ранга Владимир Лисовой и сотрудник СБУ Андрей Драч, мичман Андрей Шевченко, матросы Вячеслав Зинченко и Сергей Чулиба останутся под стражей до 24 января 2019 года. Как сообщает ТАСС, уточнение сроков вызвано тем, что в решении суда первой инстанции была допущена техническая ошибка. 26 декабря суд рассмотрит жалобы на аресты еще пяти моряков.

В конце ноября три украинских военных корабля нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ и были задержаны пограничниками. 24 моряка были арестованы. Им предъявлено обвинение по статье "Незаконное пересечение границы РФ". Сейчас они находятся в московском СИЗО. Тем временем Киев готовит новую провокацию.