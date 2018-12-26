ХК "Нефтехимик" отправил в отставку главного тренера команды Назарова

Руководство нижнекамского "Нефтехимика" приняло решение расторгнуть контракт с главным тренером команды Андрея Назарова. Отставка состоялась утром 26 декабря. Об этом сообщил теперь уже экс-наставник хоккейного клуба.

"Директор клуба прилетел в Ригу и объявил, что я отстранен от работы. В данный момент лечу в Нижнекамск собирать вещи", – приводит слова Назарова ТАСС.

26 декабря "Нефтехимик" сыграет в рамках регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" в гостях. Назаров возглавлял нижнекамскую команду с 2016 года. В настоящий момент "Нефтехимик" занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.