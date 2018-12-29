Семен Сучилов выиграл индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке"

В Ижевске продолжается традиционный биатлонный турнир "Ижевская винтовка". Завершилась индивидуальная гонка у мужчин. Победу одержал Семен Сучилов.

Семен Сучилов преодолел дистанцию в 20 км за 55 минут 12,2 секунды, допустив два промаха. Занявший второе место Максим Цветков уступил победителю 5 секунд. На третьем месте Юрий Шопин.

Это третья медаль Сучилова на "Ижевской винтовке". Ранее он занял третье место в первом спринте и второе во втором.