Число погибших под завалами в Магнитогорске достигло 33 человек

В пресс-службе МЧС России сообщили, что из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тело еще одного мужчины. Таким образом, общее число погибших достигло 33 человек, среди них шестеро детей.

Поисковые работы и разбор завалов продолжаются, передает РИА Новости.

31 декабря в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.