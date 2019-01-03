Погибших под завалами в Магнитогорске - 36, поиск пятерых жильцов продолжается

В пресс-службе МЧС России сообщили, что спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске тела еще трех человек – двух женщин и мужчины.

Таким образом, число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске выросло до 36 человек, передает ТАСС.

На данный момент остается неизвестной судьба пяти человек.