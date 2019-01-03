Число жертв обрушения подъезда в Магнитогорске увеличилось до 37, в их числе шестеро детей. Судьба еще четырех человек неизвестна. Такие данные на этот час приводит МЧС.

Спасатели разбирают завалы в четыре смены, как вручную, так и с помощью спецтехники, передает "Россия 24".

Следственный комитет рассматривает взрыв бытового газа в качестве главной версии.

Трагедия произошла рано утром 31 декабря. Шесть человек удалось найти под завалами живыми. В их числе — одиннадцатимесячный мальчик. Его доставили на лечение в Москву. Врачи НИИ детской хирургии и травматологии говорят, что Ваня Фокин идет на поправку.