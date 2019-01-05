Пострадавшие при обрушении дома в Магнитогорске получат помощь из федерального бюджета

Всем пострадавшим в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске будет оказана материальная помощь из резервного фонда правительства Российской Федерации. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС РФ.

Из резервного фонда правительства России, который определен источником финансирования расходов, предусмотрено выделение средств семьям на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи, передает ТАСС. Каждый пострадавший получит единовременное пособие. Также предусмотрено выделение средств для выплаты финансовой помощи гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости и оказания единовременной материальной помощи гражданам, чьи условия жизни были нарушены в результате случившегося.

Как уточнили в МЧС, будут приняты дополнительные меры по выделению средств на приобретение жилья гражданам, которые его лишились.

В результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске 31 декабря погибли 39 человек.