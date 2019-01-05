Дипломаты подтвердили пиратский захват россиян в Гвинейском заливе

Посольство России в Бенине на своей странице в "Фейсбуке" подтвердило факт похищения россиян в Гвинейском заливе.

Тем временем, глава Следкома Александр Бастрыкин поручил проверить данные о захвате людей с судна MSC MANDY, шедшего под панамским флагом.

Как сообщает "Интерфакс", шесть человек, среди которых капитан, были похищены в ночь на 2 января. "Россия 24", в свою очередь, отмечает, что часть груза также пропала. Всего на борту судна находились 23 россиянина и один гражданин другого государства. В нападении подозревают пиратов.