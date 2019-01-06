В Раде "пляски с томосом" назвали "информационным мусором"

Депутат Верховной Рады Украины, лидер партии "Наши" Евгений Мураев убежден, что вручение томоса об автокефалии "новой церкви" на Украине забудется, как и другой информационный мусор. "Пройдет совсем немного времени – и нынешние пляски с томосами забудутся, уйдут туда, куда уходит весь информационный мусор", — написал Мураев в своем Facebook в воскресенье.

Со своей стороны, президент Украины Петр Порошенко отверг предположения о том, что от предоставления томоса об автокефалии украинской церкви Вселенский патриархат получил финансовые выгоды. Об этом он заявил в интервью греческой газете TаNеа, которое опубликовано на официальном сайте главы государства.

Указав, что такое заявление сделали в Москве, Порошенко назвал его показательным, поскольку оно демонстрирует, как Россия воспринимает мир. "Они считают, что без финансового вознаграждения ничего невозможно", — отметил он.

Кремль, по словам Порошенко, не скрывает, что считает Русскую православную церковь одним из ключевых инструментов удержания Украины в орбите своего влияния. Создание же так называемой Православной церкви Украины "лишает их этих возможностей или серьезно ограничивает их", подчеркнул глава государства.

А другой депутат Верховной Рады, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко выступил с неожиданной инициативой: он предлагает переименовать улицы Киева в честь Константинопольского патриарха Варфоломея и главы неканонической церковной структуры раскольника Филарета Денисенко. На своей странице в Facebook Ляшко призвал Киевсовет рассмотреть этот вопрос на ближайшей сессии.

Томос об автокефалии "новой церкви" на Украине Константинопольский патриарх Варфоломей подписал 5 января, на следующий день томос был передан главе "новой церкви" митрополиту Епифанию. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что томос — это бумага без канонической силы. В РПЦ "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.