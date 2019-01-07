Устроившая провокацию в Керченском проливе Украина пожаловалась на Россию в ЕСПЧ

Украина направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России. Киев просит признать арест моряков, задержанных в Керченском проливе, незаконным, передает ТАСС.



25 ноября три судна ВМС Украины, следовавшие из Черного моря в Азовское, 25 ноября три судна ВМС Украины, следовавшие из Черного моря в Азовское, нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды России. Украинские катера и буксир проигнорировали требования российских пограничных служб остановиться, после чего их задержали. 24 украинских моряка арестованы до 25 января.