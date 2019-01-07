Британские журналисты сделали новый вброс о Скрипалях

Источники в британских спецслужбах рассказали The Daily Telegraph, что все детали покушения в Солсбери раскрыты, а шпионская сеть ГРУ в стране ликвидирована. Сергей и Юлия Скрипаль спокойно живут где-то на юге королевства и даже поддерживают некоторые прежние знакомства. На чем основаны эти предположения?

Через два месяца исполнится год с того момента, как началась скандальная история бывшего двойного агента. До сих пор неизвестно, где находятся Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Их дом в Солсбери по-прежнему оцеплен полицией. И если верить публикациям британской прессы, то они вряд ли когда-нибудь вернутся сюда.

Газета The Daily Telegraph, ссылаясь на свои источники в британских спецслужбах, пишет, что Скрипалей прячут где-то на юге Англии. За их состоянием наблюдают врачи, но все происходит в обстановке строжайшей секретности. Анонимные собеседники газеты утверждают, что британские спецслужбы прилагают максимум усилий, чтобы адаптировать Юлию Скрипаль к новым условиям тайного существования. Якобы она даже поддерживает контакты с некоторыми друзьями, которые навещали ее этим летом.

Двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль к этим утверждениям относится скептически. Последний раз по телефону она общалась с Юлией в июле прошлого года. С Сергеем Скрипалем у Виктории никаких разговоров не было. The Daily Telegraph утверждает, что после девяти недель в коме бывший полковник сильно похудел.

Марк Урбан, который написал о Скрипале целую книгу, также полагает, что бывшему полковнику и его дочери представлена небольшая свобода перемещения. Урбан получил эксклюзивный доступ к Скрипалю за год до скандального отравления и, представляя свою книгу минувшей осенью, утверждал, что больше его ни разу не видел.

Этот журналист хорошо знает вербовщика Скрипаля — бывшего сотрудника MI6 Пабло Миллера: они вместе служили в армии. Имя Миллера упоминается в недавно опубликованных документах о тайной деятельности британского Института государственного правления.

Хакеры Anonymous выложили секретные файлы, которые позволяют предположить, что к инциденту в Солсбери в Лондоне готовились заранее: в группу специалистов по военной разведки, которую курирует директор этого института Крис Доннелли, заблаговременно включили эксперта по химоружию. Кроме того, еще в 2015 году в институте подготовили список возможных санкций, среди которых — массовая высылка российских дипломатов, — ее в итоге осуществило британское правительство. Хакеры показали также платежки за заказные статьи.

И очередной вброс информации о судьбе Скрипалей только подтверждает, что этой скандальной историей здесь продолжают активно манипулировать.