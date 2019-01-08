Из Софии Киевской забрали томос об автокефалии "новой церкви"

Пергамент с текстом томоса об автокефалии новой Православной церкви Украины, выставленный накануне на всеобщее обозрение, убрали из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве. О том, где в настоящее время находится документ, ничего не сообщается.

Патриарх Варфоломей вручил главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию томос об автокефалии 6 января. 7 января документ был торжественно выставлен в Софийском монастыре, на праздничную службу пришло все политическое руководство Украины во главе с президентом Петром Порошенко. В тот же день руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш сообщил, что документ нужно будет отправить обратно в Стамбул, чтобы его подписали все члены Вселенского Святейшего Синода Константинопольского патриархата. После этого томос уже окончательно вернется на Украину, где будет храниться "в особых условиях".

Новая украинская церковная структура пока не прокомментировала, где может находиться томос и будут ли его перевозить в Стамбул, передает РИА Новости.