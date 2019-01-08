Над домом Скрипалей в Солсбери возведут купол

В распоряжении британского агентства Press Association оказались письма, направленные властями Солсбери горожанам, которые проживают по соседству с домом Сергея Скрипаля, якобы отравленного в Британии "российскими агентами".

Их уведомляют о том, что в течение ближайшего месяца вокруг здания возведут строительные леса и установят защитный купол.

Затем, уже работая внутри купола, команда военных специалистов разберет крышу дома Скрипаля и примыкающего к нему гаража. Кроме того, сообщается, что весь строительный мусор будут герметично запечатан и вывезен с места проведения работ, и только после этого строители возведут над домом новую крышу, передает ТАСС.

При этом в письме райсовета Солсбери потенциальная угроза здоровью соседей Сергея Скрипаля оценивается как низкая, однако сообщается о "приоритетной задаче" местных властей.

Она, судя по этому письму, заключается в том, чтобы два остающихся объекта недвижимости, "затронутые в ходе инцидентов 2018 года, были тщательно очищены и как можно скорее вернулись к обычной эксплуатации".

В начале сентбря британские военные вместе с гражданскими специалистами начали проводить работы по устранению в доме Скрипаля следов нервно-паралитического вещества, которым якобы он был отравлен.

Этот этап работы уже завершен, а демонтаж и установка новой крыши – уже следующий этап. Первоначально, как писал ранее ряд британских СМИ, это здание предполагали снести. Будет ли это дейтсвительно осуществлено, пока не известно.

При этом в ноябре 2018-го сетевой итальянский ресторан, где Сергей Скрипаль с дочерью обедал в день отравления, после восьмимесячного перерыва возобновил свою работу.

За это время его помещения также подверглись обеззараживанию, а предметы интерьера заведения полностью заменили.

Кроме того, больше двух месяцев после инцидента в Солсбери был закрыт торговый центр, на скамейке у которого были найдены Скрипали.

Осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия по версии британской стороны подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Это произошло в начале марта 2018 года.

Лондон утверждал, что оно якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к "отравлению".

Москва категорически отвергла все обвинения в этом. Кроме того, специалисты из британской военной химической лаборатории не смогли установить происхождение вещества, которым якобы отравили Скрипалей, а недавно хакеры выяснили, что реакцию на это инцидент планировали еще за три года до этого "отравления".

В конце декабря российские дипломаты впервые после инцидента в Солсбери получили британские визы.