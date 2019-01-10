Москва и Лондон договорились увеличить численность посольств после высылки дипломатов

Россия и Великобритания договорились о частичном восполнении состава дипмиссий.

Как рассказали "Интерфаксу" в российском посольстве в Великобритании, в декабре 2018 года Россия и Великобритания на взаимной основе выдали визы сотрудникам дипведомства. Это произошло впервые с марта, когда было объявлено о высылке 23 российских и затем 23 британских дипломатов.

Таким образом, произойдет частичное восполнение численного состава посольства. Однако говорить о восстановлении штата в полном объеме еще рано.

"К сожалению, британская сторона продолжает проецировать имеющиеся политические разногласия на условия функционирования посольства России в Лондоне и генконсульства в Эдинбурге", — подчеркнули в посольстве.

Между тем в посольстве Великобритании в Москве сообщили, что между дипмиссиями идет непрерывный диалог по поводу виз и никаких новых договоренностей по численности дипломатов нет.

Лондон выслал российских дипломатов после инцидента в Солсбери. В отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британские власти бездоказательно обвинили Москву. Россия ответила зеркально, выслав столько же сотрудников британского посольства, закрыв генконсульство в Петербурге и прекратив работу Британского совета.