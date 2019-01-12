Инцидент с женщиной-депутатом: задержан британский "жилет" Джеймс Годдард

В Лондоне задержан полицией один из лидеров британского протестного движения "желтых жилетов", выступающих за скорейший выход Соединенного Королевства из Евросоюза. По сообщению The Telegraph, 29-летнего правого радикала из графства Лестер Джеймса Годдарда задержали у одной из станций метро в центре британской столицы.

Ультраправый активист Годдард, в прошлом водитель вилочного погрузчика, участвовал в травле британского депутата Анны Субри 7 января этого года. Тогда группа протестующих, одетых в желтые жилеты по примеру демонстрантов во Франции, окружили депутата Субри у здания британского парламента, пытались помешать ей пройти и выкрикивали оскорбления. Анна Субри выступает против выхода Великобритании из ЕС и за проведение повторного референдума о Brexit.

После инцидента 7 января десятки членов британского парламента обратились с жалобами к руководству лондонской полиции, выразив "серьезную озабоченность" по поводу "ухудшающейся ситуацией в сфере безопасности и общественного порядка" в районе Вестминстерского дворца, где и заседают парламентарии. По итогам проведенного расследования и был задержан Годдард.

Группы наиболее ярых сторонников Brexit выходят на улицы Лондона и других британских городов в преддверии назначенного на 15 января ключевого для страны голосования членов Палаты общин по проекту сделки об условиях выхода Великобритании из ЕС. Британские "желтые жилеты" требуют соблюдения итогов референдума 2016 года, отставки премьер-министра страны Терезы Мэй и проведения досрочных парламентских выборов. Ожидается, что в эти выходные число участников таких демонстраций дойдет до нескольких тысяч человек.