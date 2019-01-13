Тема:

Переговоры Путина и Трампа 31 минута назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
13 января 201911:06

В Конгрессе США обсудят встречи Трампа и Путина

фото ТАСС

Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам планирует провести слушания по встречам американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на официальном сайте комитета в заявлении его главы — демократа Элиота Энгеля.

"Каждый раз, когда Трамп встречается с Путиным, стране не говорят ничего. Америка заслуживает правды, и комитет по иностранным делам попытается докопаться до нее. Мы обсудим на слушаниях таинственность, окружающую странные отношения Трампа с Путиным и его близкими друзьями, и то, как эти темные делишки влияют на нашу национальную безопасность", — обещает Энгель.

Ранее газета The Washington Post сообщила со ссылкой на свои источники, что Дональд Трамп скрыл от собственной администрации подробности своих разговоров с президентом России Владимиром Путиным. По сведениям издания, даже в засекреченных материалах нет ни одной детализированной записи разговоров, имевших место в пяти местах за последние два года.

В частности, речь идет о встрече Трампа с Путиным в 2017 году в Гамбурге, на которой присутствовал занимавший на тот момент пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон. После этой встречи глава американской администрации изъял записи своего переводчика, потребовав от него не обсуждать с членами администрации детали разговора.

Накануне сам Трамп заявил в телефонном интервью телеканалу Fox News, что даже не пытался когда-либо скрыть подробности своих встреч с Путиным. А на своей странице в "Твиттере" глава Белого дома заявил, что действует "намного жестче в отношении России", чем его предшественники — Барак Обама, Джордж Буш-младший или Билл Клинтон. В то же время, напомнил президент США, он часто говорит, что "поладить с Россией" — это хорошо, а не плохо. По словам Трампа, он надеется, что однажды у США и России снова будут хорошие отношения.

Ранее по теме

Сейчас

10:57

В Конгрессе США обсудят встречи Трампа и Путина

08:57

Восстановить русло Буреи поможет военная авиация

07:27

Военно-Грузинская дорога вновь закрыта для большегрузов

04:41

На Украине вспыхнул нефтеперерабатывающий завод

23:56

Вылетевший из Симферополя в Москву борт вернулся в аэропорт вылета

22:13

Сход вагонов в Иркутской области: движение частично восстановлено

19:41

Совершено покушение на начальника антиэкстремистского центра по Ингушетии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Конгрессе США обсудят встречи Трампа и Путина

В Конгрессе США обсудят встречи Трампа и Путина

30 минут назад
В Ингушетии скончался правоохранитель, раненный при обстреле на трассе "Кавказ"

В Ингушетии скончался правоохранитель, раненный при обстреле на трассе "Кавказ"

1 час назад
Пассажиры "Боинга", вернувшегося накануне в Симферополь, доставлены в Москву

Пассажиры "Боинга", вернувшегося накануне в Симферополь, доставлены в Москву

1 час назад
Зеленского сочли опасным для Украины

Зеленского сочли опасным для Украины

4 минуты назад
Восстановить русло Буреи поможет военная авиация

Восстановить русло Буреи поможет военная авиация

2 часа назад
В Париже сохраняется вероятность обрушения взорвавшегося дома

В Париже сохраняется вероятность обрушения взорвавшегося дома

6 часов назад
Наталья Весельницкая не намерена ехать на допрос к Мюллеру

Наталья Весельницкая не намерена ехать на допрос к Мюллеру

6 часов назад
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

31.12.2018 11:20
Посол США угрожает санкциями немецкому бизнесу за поддержку "Северного потока-2"

Посол США угрожает санкциями немецкому бизнесу за поддержку "Северного потока-2"

6 часов назад
Пострадавший на "Дакаре" зритель оказался поклонником российской команды

Пострадавший на "Дакаре" зритель оказался поклонником российской команды

3 часа назад
В струнинской больнице проведут генеральную уборку

В струнинской больнице проведут генеральную уборку

9 часов назад
"Т-34": Алексей Сидоров рассказал, про кого снял фильм

"Т-34": Алексей Сидоров рассказал, про кого снял фильм

21 час назад
Успех "Богемской рапсодии" сделал еще богаче "любовь всей жизни" Меркьюри

Успех "Богемской рапсодии" сделал еще богаче "любовь всей жизни" Меркьюри

41 минута назад
Расисты оскорбили нападающего "Ювентуса" Кина

Расисты оскорбили нападающего "Ювентуса" Кина

1 час назад
Военно-Грузинская дорога вновь закрыта для большегрузов

Военно-Грузинская дорога вновь закрыта для большегрузов

4 часа назад
Во Франции подводят итоги девятой волны общенациональных протестов

Во Франции подводят итоги девятой волны общенациональных протестов

5 часов назад
Бурея: на помощь пришли военные летчики

Бурея: на помощь пришли военные летчики

5 часов назад
Рейтинг Трампа стремительно падает

Рейтинг Трампа стремительно падает

6 часов назад
Снежная буря добралась до центральных штатов Северной Америки

Снежная буря добралась до центральных штатов Северной Америки

6 часов назад
В Германии сразу 8 аэропортов объявят забастовку

В Германии сразу 8 аэропортов объявят забастовку

11 часов назад
ЧМ по гандболу: россияне уверенно обыграли корейцев и возглавили группу

ЧМ по гандболу: россияне уверенно обыграли корейцев и возглавили группу

11 часов назад
В Германии афганский беженец напал на беременную: ребенок погиб

В Германии афганский беженец напал на беременную: ребенок погиб

13 часов назад
Константинополь назначил главу киевской ставропигии

Константинополь назначил главу киевской ставропигии

14 часов назад
Дочь Пескова посоветовала молодежи поучиться скромности

Дочь Пескова посоветовала молодежи поучиться скромности

15 часов назад
Отмена права вето в Совбезе ООН: Россия ответила Украине

Отмена права вето в Совбезе ООН: Россия ответила Украине

15 часов назад
WADA определится со статусом РУСАДА 22 января

WADA определится со статусом РУСАДА 22 января

15 часов назад
Взрывающиеся подушки-убийцы привели к отзыву 3 млн Toyota, Jeep и Dodge

Взрывающиеся подушки-убийцы привели к отзыву 3 млн Toyota, Jeep и Dodge

11.01.2019 19:00
Lexus выпустил очень красивый кабриолет LC

Lexus выпустил очень красивый кабриолет LC

11.01.2019 14:30
Во флэшмобе для Адель участвуют даже Ми-ми-мишки

Во флэшмобе для Адель участвуют даже Ми-ми-мишки

11.01.2019 12:56