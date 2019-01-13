В Конгрессе США обсудят встречи Трампа и Путина

Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам планирует провести слушания по встречам американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на официальном сайте комитета в заявлении его главы — демократа Элиота Энгеля.

"Каждый раз, когда Трамп встречается с Путиным, стране не говорят ничего. Америка заслуживает правды, и комитет по иностранным делам попытается докопаться до нее. Мы обсудим на слушаниях таинственность, окружающую странные отношения Трампа с Путиным и его близкими друзьями, и то, как эти темные делишки влияют на нашу национальную безопасность", — обещает Энгель.

Ранее газета The Washington Post сообщила со ссылкой на свои источники, что Дональд Трамп скрыл от собственной администрации подробности своих разговоров с президентом России Владимиром Путиным. По сведениям издания, даже в засекреченных материалах нет ни одной детализированной записи разговоров, имевших место в пяти местах за последние два года.

В частности, речь идет о встрече Трампа с Путиным в 2017 году в Гамбурге, на которой присутствовал занимавший на тот момент пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон. После этой встречи глава американской администрации изъял записи своего переводчика, потребовав от него не обсуждать с членами администрации детали разговора.

Накануне сам Трамп заявил в телефонном интервью телеканалу Fox News, что даже не пытался когда-либо скрыть подробности своих встреч с Путиным. А на своей странице в "Твиттере" глава Белого дома заявил, что действует "намного жестче в отношении России", чем его предшественники — Барак Обама, Джордж Буш-младший или Билл Клинтон. В то же время, напомнил президент США, он часто говорит, что "поладить с Россией" — это хорошо, а не плохо. По словам Трампа, он надеется, что однажды у США и России снова будут хорошие отношения.