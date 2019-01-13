Инцидент в Шереметьеве: самолетом управлял второй пилот

Причиной воскресного инцидента в московском аэропорту Шереметьев, где самолет чешской авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, мог стать вывод двигателей на режим взлета.

Как сообщила директор дирекции общественных связей аэропорта Анна Захаренкова, некоторые данные о происшествии удалось получить из объяснительной командира воздушного судна. Так, он сообщил, что в момент взлета самолетом управлял второй пилот.

"Причиной отклонения от маршрута стал асимметричный вывод двигателей РУДами [рычагами управления двигателями] на взлетный режим", — приводит ее слова ТАСС.

Ранее эксперты назвали еще две вероятные причины инцидента с чешским самолетом в Шереметьеве: ошибка пилота или плохая уборка взлетно-посадочной полосы.

Утром в воскресенье, 13 января, "Боинг-737" с 40 пассажирами на борту, выполнявший рейс Москва – Прага, не смог справиться с управлением во время подготовки ко взлету и выкатился со взлетно-посадочной полосы почти на 100 метров. Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса была временно закрыта для приема самолетов. Были задержаны порядка 30 рейсов.