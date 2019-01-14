Тема:
Взрыв газа в жилом доме в городе Шахты 11 минут назад
Взрыв газа в жилом доме в Шахтах: под завалами могут находиться люди
Два этажа обрушились после взрыва бытового газа в жилом доме города Шахты Ростовской области. По предварительным данным МЧС, пострадали 5 человек. Инцидент произошел на улице Хабарова. Взрыв прогремел на девятом этаже.
Обрушение произошло на 8 и 9 этажах, в каком они состоянии, не сообщается. Из жилого дома эвакуированы 140 человек. Под завалами могут находиться люди. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения, передает телеканал "Россия 24".
На место взрыва направился губернатор Ростовской области, сообщает ТАСС. В готовность приведены центр "Лидер" и отряд "Центроспас".
Дом был построен в 1993 году. Он газифицирован. В настоящее время энергетики обесточили здание.
Ранее по теме
-
В результате взрыва газа в Шахтах погиб один человек11 минут назад
-
В Шахтах из-под завалов спасены ребенок и его мать22 минуты назад
-
Взрыв газа в Шахтах: для жителей аварийного дома создан пункт временного размещения29 минут назад
-
В городе Шахты взорвался газ в жилом доме1 час назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Порошенко расплатился за томос храмом
- Сборные России по биатлону оформили золотой дубль
- Расстрел в Башкирии: мужчина поссорился с женой и открыл огонь
- В Париже нашли тело еще одной жертвы взрыва
- Израиль признался в ударах по Сирии
Самое читаемое
-
Дочь Пескова посоветовала молодежи поучиться скромности
- Камера зафиксировала гибель московского лыжника на склоне Эльбруса
- Сгорела за 5 дней: девочка с неверным диагнозом скончалась от менингита
- Cоставлен рейтинг самых распутных вузов
- Губернатор Московской области исполнил мечту школьницы Кати Ильиной
Вести.Экономика
-
Трамп собирается ввести режим ЧП в США
- Индекс Биг-Мака и недооцененный рубль: что не так в этом уравнении?
- Германия выступила против введения санкций в отношении "Северного потока-2"
- Снятие санкций с "РусАла", En+ и "Евросибэнерго" могут перенести
- В Госдуму внесен законопроект о запрете передачи Курильских островов Японии после действий японского парламента
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
В США нашли 3 млн машин с подушками-убийцами, которые взрываются
- Водительские экзамены по-новому: в ГИБДД уточнили правила
- АвтоВАЗ анонсировал старт продаж "заряженной" Lada Vesta
- В России начали продавать "выгодные" Volkswagen Tiguan "Все включено"
- Ford представил новый Explorer (мы знаем, когда он будет в России!)
Недвижимость
-
Картошка, рыба и жертва взрыва: елки, которые нас удивили
- Отказ от долевого строительства: будет с новостройками в 2019-м
- На неубранный снег и реагенты можно жаловаться
- Как новые станции метро изменили жизнь москвичей
- Хакеры научились взламывать ванны
- Курильщиков обязали компенсировать вред соседям
Вести.Медицина
-
Cердечную недостаточность можно лечить магнием
- Клетчатка защищает организм от хронических болезней
- Мясо, сыр и заварной крем: сколько можно хранить еду после праздников
- Да или нет: нужно ли мыть курицу перед приготовлением
- Найдена связь между беспокойным сном и болезнью Альцгеймера
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
На чем сэкономил Ходорковский в ЦАР
- Павленский считает себя проигравшим
- Снежный саммит: как дружить против России
Вести-Москва
-
Успеть сфотографировать: памятник Минину и Пожарскому демонтируют
- Все мусорные площадки Подмосковья переоборудуют к апрелю
- Последние дни "Путешествия в Рождество": что еще можно и нужно успеть?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
"Ты - киберкOMENтатор": стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Ярость "космической коровы" озадачила астрономов
- Космическая катастрофа может выбросить Солнце из Млечного Пути
- Самая рождественская история: завершена реставрация мозаик базилики Рождества в Вифлееме
- 1000-летний зубной налёт перевернул представления о религиозных иллюстраторах Средних веков
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
Названа возможная причина затопления Тушинского тоннеля
- Пропавшую в Элисте 15-летнюю девочку обнаружили в столичном роддоме
- Сотрудники ФСБ задержали наркоторговцев в московском лесу
- Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности за избиение жены
- В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета