Новости Политика

Все видео этой рубрики
14 января 201921:26 Александр Евстигнеев

"Лесные братья" в Литве получили награды за борьбу с СССР

В Литве госнаграды вручили так называемым бывшим "лесным братьям", которые действовали на стороне гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и в послевоенные годы. Людей, от рук которых на территории Прибалтики погибли от 9 до 25 тысяч человек, в том числе литовцев, теперь чествуют как национальных героев и на государственном уровне. В парламенте, в присутствии президента страны.

Зал рукоплещет. Так с почестями обычно награждают борцов с фашизмом. Но здесь в Литве эта церемония в честь тех, кто воевал не против Гитлера, чаще на его стороне. Вот президент страны Даля Грибаускайте пожимает им руки.

Памятная грамота и пять тысяч евро каждому. За былые "заслуги". Историки до сих пор спорят, с каким количеством людей расправились "лесные братья". По разным данным, до двадцати пяти тысяч человек.

"Это были люди не только как бы связанные сначала с немецкой разведкой, с этими фашистскими оккупантами. Грабили, убивали и конечно были со связями с американской разведкой", — сообщил Гедрюс Грабаускас, председатель Социалистического фронта Литвы.

В Литве им создают образ героев. Называют партизанами, которые якобы боролись за независимость. Исключительно с коммунистами.


Действительно, на партийных работников, на красноармейцев, колхозников "лесные братья" нападали в первую очередь. И во время войны, и двадцать лет спустя. В современных Литве, Латвии, Эстонии — отряды действовали на территории всей Прибалтики — это не осуждают. А про истребление мирного населения вышла лишь одна книга за последние десять лет.

По самым скромным подсчётам литовских историков от рук "лесных братьев" погибло девять тысяч человек, минимум. Девять тысяч литовцев. Эти данные опубликованы в "Книге памяти". Здесь есть документы — командиры "лесных братьев" приказывали уничтожать сочувствующих советской власти целыми семьями, невзирая на пол и возраст.

Те, кого теперь в Литве награждают, вырезали около тысячи детей. Подтверждено документами. Причём, далеко не все делали это в составе гитлеровских отрядов. Это была идеологическая установка "лесных братьев" — беспощадный террор. Прошло полвека, но они всё ещё грезят о борьбе. На государственном уровне.

"Чтобы очиститься, нужно создать на литовском телевидении передачу, в которой народу Литвы рассказали бы о том, какие злодеяния совершили оккупанты. Это был бы бальзам для глубоких ран нации и прекрасное средство для уничтожения оккупационной плесени", — заявил Йонас Кадзионис, участник формирований "лесных братьев".

Ненависть ко всему советскому, а теперь и российскому — неплохо продаётся. Литовские политики хладнокровно используют её и для внутреннего, и для внешнего употребления.

"Если Россия — агрессор, то снова надо просить Брюссель, надо просить НАТО о выделении дополнительных средств, о размещении дополнительных контингентов. Ставят историю на службу современным политическим интересам", — рассказал Владислав Воротников, научный сотрудник центра европейских исследований МГИМО.

На награждение пока не отреагировала еврейская община. Во время войны на территории республики было уничтожено 98% еврейского населения. И делали это преимущественно добровольные помощники фашистов. В большинстве вступавшие позже в отряды "лесных братьев".

Сейчас

21:30

Из московской квартиры спасли двух истощенных детей

19:25

Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора"

18:55

На объекте фирмы UPS в Нью-Джерси началась стрельба

18:50

В Киево-Печерской лавре начался пожар

18:43

В Кабуле прогремел сильный взрыв

17:24

Путин и Абэ обсудят мирный договор 22 января

16:45

Мэр Гданьска умер от ран

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Курилы - территория России: в Москве обсудили мирный договор с Японией

Курилы - территория России: в Москве обсудили мирный договор с Японией

1 час назад
Взрыв газа в городе Шахты: репортаж из поврежденного подъезда

Взрыв газа в городе Шахты: репортаж из поврежденного подъезда

1 час назад
Чудо второго срока: Порошенко на выборы нужен религиозный конфликт

Чудо второго срока: Порошенко на выборы нужен религиозный конфликт

1 час назад
О чем Трамп говорил с Путиным: переводчиков президента США хотят допросить

О чем Трамп говорил с Путиным: переводчиков президента США хотят допросить

45 минут назад
Взрыв в Кабуле: погибли 4 человека, более 90 пострадали

Взрыв в Кабуле: погибли 4 человека, более 90 пострадали

1 час назад
В Китае канадца приговорили к смертной казни

В Китае канадца приговорили к смертной казни

2 часа назад
Brexit, который может не состояться

Brexit, который может не состояться

5 часов назад
Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

13 часов назад
Перед оглашением завещания Эдуарда Успенского появился его внебрачный сын

Перед оглашением завещания Эдуарда Успенского появился его внебрачный сын

4 часа назад
Из московской квартиры спасли двух истощенных детей

Из московской квартиры спасли двух истощенных детей

26 минут назад
Медведев: длинные новогодние праздники вредят экономике

Медведев: длинные новогодние праздники вредят экономике

4 часа назад
Карякин не смог завершить седьмой этап "Дакара" из-за аварии

Карякин не смог завершить седьмой этап "Дакара" из-за аварии

39 минут назад
Три или четыре: как выбрать вакцину от гриппа?

Три или четыре: как выбрать вакцину от гриппа?

6 часов назад
"Т-34" вырвался на второе место в топе самых кассовых российских фильмов

"Т-34" вырвался на второе место в топе самых кассовых российских фильмов

8 часов назад
Рождественский фестиваль в Доме музыки: хор Сретенского монастыря представит программу "Вифлеемская звезда"

Рождественский фестиваль в Доме музыки: хор Сретенского монастыря представит программу "Вифлеемская звезда"

12 часов назад
За "поток" ответите: немецкий бизнес получил черную метку от мини-Трампа

За "поток" ответите: немецкий бизнес получил черную метку от мини-Трампа

27 минут назад
Российско-японские переговоры: шаг к миру

Российско-японские переговоры: шаг к миру

1 час назад
Архиепископ Климент: пожар произошел на территории музея

Архиепископ Климент: пожар произошел на территории музея

1 час назад
Камеры в салоне позволят самоуправляемым авто зарабатывать на пассажирах

Камеры в салоне позволят самоуправляемым авто зарабатывать на пассажирах

1 час назад
Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора"

Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора"

2 часа назад
В подмосковной Истре нашли древний некрополь с каменными топорами

В подмосковной Истре нашли древний некрополь с каменными топорами

2 часа назад
Евгений Миронов растит сына, рожденного суррогатной матерью

Евгений Миронов растит сына, рожденного суррогатной матерью

3 часа назад
В России решили создать альтернативу деловой соцсети LinkedIn

В России решили создать альтернативу деловой соцсети LinkedIn

4 часа назад
Пьяный омич уснул с годовалой дочкой в сугробе в сильный мороз

Пьяный омич уснул с годовалой дочкой в сугробе в сильный мороз

4 часа назад
Мэр Гданьска умер от ран

Мэр Гданьска умер от ран

5 часов назад
Картина с распятым Рональдом Макдональдом спровоцировала массовые протесты в Израиле

Картина с распятым Рональдом Макдональдом спровоцировала массовые протесты в Израиле

5 часов назад
Математики объяснили недоверие людей к вакцинации

Математики объяснили недоверие людей к вакцинации

5 часов назад
Родные Маргариты Тереховой просят помочь с ее лечением

Родные Маргариты Тереховой просят помочь с ее лечением

5 часов назад
Александра Дьяченко вернул из США в Россию "Брат-2"

Александра Дьяченко вернул из США в Россию "Брат-2"

6 часов назад
Речка Уй и туалет на улице: найдены самые дешевые квартиры России

Речка Уй и туалет на улице: найдены самые дешевые квартиры России

6 часов назад
Нашлось десятое? Одинокое яйцо в "Инстаграме" побило мировой рекорд по лайкам

Нашлось десятое? Одинокое яйцо в "Инстаграме" побило мировой рекорд по лайкам

7 часов назад
Японцы сделали умный холодильник, который сам покупает хозяину пиво

Японцы сделали умный холодильник, который сам покупает хозяину пиво

7 часов назад
Появились фотографии нового Volkswagen Passat

Появились фотографии нового Volkswagen Passat

7 часов назад
Китайцы превратили скалу в небоскреб для пчел

Китайцы превратили скалу в небоскреб для пчел

8 часов назад
Прыжок с эвакуатора: владелец такси решился на рискованный побег

Прыжок с эвакуатора: владелец такси решился на рискованный побег

8 часов назад
Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем в России в 2018 году

Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем в России в 2018 году

8 часов назад
Слабость сильного пола: мужчины боятся боли сильнее, чем женщины

Слабость сильного пола: мужчины боятся боли сильнее, чем женщины

8 часов назад
Из-под обломков разбившегося в Тегеране самолета достали тела всех погибших

Из-под обломков разбившегося в Тегеране самолета достали тела всех погибших

9 часов назад
Взрыв газа в Шахтах. Фотолента

Взрыв газа в Шахтах. Фотолента

10 часов назад
Российские учёные создали заживляющие повязки, которые не нужно менять

Российские учёные создали заживляющие повязки, которые не нужно менять

10 часов назад
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в мире

Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в мире

11 часов назад
Художник изобразил очень мрачное Лукоморье

Художник изобразил очень мрачное Лукоморье

11 часов назад
Стример Fortnite танцевал 10 часов ради $2 тысяч

Стример Fortnite танцевал 10 часов ради $2 тысяч

11 часов назад
Все за покупками: какими будут торговые центры в 2019 году

Все за покупками: какими будут торговые центры в 2019 году

12 часов назад
В России могут появиться автономера зеленого цвета

В России могут появиться автономера зеленого цвета

12 часов назад
Электросамокаты проката Lime начали сбрасывать пассажиров

Электросамокаты проката Lime начали сбрасывать пассажиров

13 часов назад
Первооткрывателя ДНК лишили почетных званий за расизм

Первооткрывателя ДНК лишили почетных званий за расизм

17 часов назад
"Желтые жилеты" газ уже не берет

"Желтые жилеты" газ уже не берет

13.01.2019 20:32