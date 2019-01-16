Ликвидированы все боевики, напавшие на отель в Найроби

Участники нападения на отель Dusit в Найроби ликвидированы. Об этом заявили представители кенийских сил безопасности. Жертвами нападения пяти боевиков стали 15 человек. Шестой террорист-смертник подорвал себя во время нападения у входа в отель на севере столицы Кении.

Во время теракта три десятка человек получили ранения, сообщает РИА Новости. Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб" (запрещена в России). Обычно она действует в Сомали.

В здании подвергшегося террористической атаке отеля еще остаются десятки людей, их эвакуация продолжается.

Среди жертв нападения – американец и подданный Британской короны. Еще одиннадцать – кенийцы. Двое погибших пока не опознаны, у них при себе не оказалось удостоверений личности или паспортов.

Во время нападения боевиков люди прятались в холодильники, под автомашины, а группа из 21 человека спряталась в сейфе местного банка.