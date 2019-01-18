Уволена дознавательница, заявившая о групповом изнасиловании полицейскими

В Уфе уволены две сотрудницы дознания за употребление спиртных напитков в полицейском отделении. Как передает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах, одна из уволенных – дознавательница, заявившая о групповом изнасиловании. Вторая уволенная проходит по этому делу в качестве свидетеля.

Обе уволены с формулировкой "совершение поступков, порочащих честь сотрудника полиции".

Ранее сообщалось, что 23-летняя девушка, работающая дознавателем, обратилась с заявлением о групповом изнасиловании, в котором обвинила трех коллег. Позднее были уволены два начальника отделов полиции и начальник отдела по вопросам миграции. Подозреваемые арестованы до 28 февраля.