Минобороны: найдено тело третьего летчика Су-34

Спасателям удалось найти тело еще одного летчика самолета Су-34, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В двух Су-34, столкнувшихся на Дальнем Востоке, было четыре пилота. Все они успели катапультироваться. Один из штурманов был спасен и доставлен на берег, его жизни ничто не угрожает.

Ранее сегодня сообщалось, что найдено тело одного из пилотов.

Истребители-бомбардировщики столкнулись над акваторией Японского моря при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

Поисково-спасательная операция продолжается.