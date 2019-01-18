Здоровью принца Филиппа, попавшего в ДТП, ничего не угрожает

97-летний принц Филипп, попавший в ДТП, прошел медицинский осмотр.

В заявлении, распространенном Букингемским дворцом, говорится, что состояние здоровья супруга королевы Елизаветы не вызывает опасений. Принц не получил травм.

Авария произошла накануне неподалеку от королевского поместья Сандрингем (графство Норфолк). Автомобиль Land Rover, за рулем которого находился принц Филип, столкнулся с Kia на перекрестке. После ДТП автомобиль герцога Эдинбургского перевернулся. Прохожие помогли ему покинуть салон. По словам очевидцев, он выглядел сильно потрясенным происшествием и сказал, что его ослепило низкое зимнее солнце. Принц сдал тест на содержание алкоголя в организме, его результат был отрицательным, передает ТАСС.

28-летняя женщина, управлявшая Kia, получила порезы колена, ее пассажирка — перелом запястья. Также в машине находился 9-месячный ребенок. Он не пострадал.

Если принца Филиппа признают виновным в происшествии, ему грозит денежный штраф и лишение водительских прав.