Названа примерная дата второй встречи лидеров США и КНДР

партии Кореи Ким Ён Чхолем пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится ближе к концу февраля текущего года. По ее словам, информация о месте проведения встречи на высшем уровне будет объявлена позже.

Представитель Белого дома уточнила, что в ходе встречи Дональда Трампа с Ким Ён Чхолем, продлившейся полтора часа, обсуждались, в том числе, и вопросы денуклеаризации. "Мы продолжаем добиваться прогресса. Мы продолжаем вести переговоры, — указала Сара Сандерс. — Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать давление и сохранять санкции в отношении Северной Кореи".

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление, в котором Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности, напоминает ТАСС.