"Салават Юлаев" сыграет в Кубке Шпенглера в 2019 году

Стал известен участник Кубка Шпенглера-2019, который будет представлять Континентальную хоккейную лигу в Давосе. Им оказался уфимский "Салават Юлаев", ранее трижды участвовавший в престижном турнире.

Как сообщает ТАСС, генеральный директор клуба из Уфы Александр Курносов и президент Кубка Шпенглера Марк Джианола подписали соответствующий договор во время совместной пресс-конференции в рамках Недели звезд КХЛ.

Напомним, что "Салават Юлаев" дважды становился серебряным призером турнира (2007, 2014). На прошлогоднем Кубке Шпенглера Континентальную хоккейную лигу представлял магнитогорский "Металлург", вылетевший на стадии четвертьфинала.

В 2019 году турнир пройдет с 26 по 31 декабря. Постоянными участниками Кубка Шпенглера являются швейцарский "Давос" и сборная Канады.